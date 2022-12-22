Президент України Володимир Зеленський говорив з лідерами американського Конгресу про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.
Про це йдеться на сайті президента.
У межах візиту до США Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.
Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.
Президент висловив сподівання, що Конгрес США затвердить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 млрд дол.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі назвала привілеєм вітати президента України Володимира Зеленського у стінах Капітолію. Вона додала, що готова аплодувати рішенню президента Джо Байдена передати Україні систему Patriot.