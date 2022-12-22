Президент України Володимир Зеленський говорив з лідерами американського Конгресу про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Про це йдеться на сайті президента.

У межах візиту до США Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.

Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.

Президент висловив сподівання, що Конгрес США затвердить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 млрд дол.

Фото: Сайт президента

Під час розмови з лідерами більшості та меншості Сенату Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливою є підтримка української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.

Фото: Сайт президента

Нагадаємо, Ненсі Пелосі назвала привілеєм вітати президента України Володимира Зеленського у стінах Капітолію. Вона додала, що готова аплодувати рішенню президента Джо Байдена передати Україні систему Patriot.