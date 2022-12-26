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​"Євросолідарність" пропонує відновити парламентський контроль за дипломатичними призначеннями

Фракція відреагувала на скандал з призначення посла у Болгарію.

​"Євросолідарність" пропонує відновити парламентський контроль за дипломатичними призначеннями
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що депутати готують зміни до закону про дипломатичну службу, пов’язані із необхідністю парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України.

«Скандал з новопризначеною пані послом в Болгарію показує нульову роль ВР і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. У США, наприклад, майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення. У ВР нинішнього скликання роль комітету закордонних справ звелася до голосування за відрядження "слуг", бо опозиції і це часто блокують», – зауважує співголова фракції.

Народна обраниця зазначила, що чи не вперше в історії української дипломатії представників профільних комітетів закордонних справ і євроінтеграції не запросили на щорічну зустріч послів.

«Думаю, прийшов час ініціювати зміни в закон «Про дипломатичну службу». В парламентсько-президентській республіці має бути відновлено контроль за нашими дипломатичними призначеннями. Від цього тільки виграє євроінтеграція і наш імідж за кордоном. «Європейська Солідарність» вже готує такі зміни, і днями ми їх зареєструємо», – повідомила Ірина Геращенко.

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