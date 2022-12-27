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​КСУ ухвалив рішення щодо закону про перейменування церкви московського патріархату, - Порошенко

Рішення, за словами експрезидента, розглядалося три роки.

​КСУ ухвалив рішення щодо закону про перейменування церкви московського патріархату, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привітав рішення КСУ щодо закону про перейменування церкви московського патріархату. Він закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об’єднанню українських православних в українській Церкві.

«Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!», – написав Порошенко у Facebook.

«Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському Православ‘ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха. Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві», – наголосив Порошенко.

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