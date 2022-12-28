Росія може застосувати ядерну зброю у разі загрози поразки, - Гвідо Крозетто

“Небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна”.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що у разі якщо Росії загрожуватиме поразка у війні, вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Fatto Quotidiano.

"Застосування тактичної ядерної зброї планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - сказав Крозетто.

Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.

Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції.

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", – зазначив Крозетто.

На думку міністра оборони, поставки повинні бути сумісні з наявністю можливості поповнити запаси цієї зброї і передати її Києву в хорошому робочому стані.

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає", – сказав Крозетто.

Саме тому, за словами Крозетто, допомагати Україні потрібно, не позбавляючи захисту себе.

Нагадаємо, італійський уряд розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони для захисту неба. Також президент України подякував Італії за фінансову підтримку.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні має намір приїхати до України на початку наступного року.

А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією.