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Італія розглядає можливість передачі Україні систем ППО, - Зеленський

Також президент подякував Італії за фінансову підтримку.

Італія розглядає можливість передачі Україні систем ППО, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Італійський уряд розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони для захисту неба. 

Про це у Телеграм повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Окрім питання ППО, вони також обговорили українську “формулу миру”, щодо якої Київ хоче провести саміт у ООН за участі Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.

“Висловив вдячність Джорджії Мелоні за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги”, – написав також президент України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні має намір приїхати до України на початку наступного року.

А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією.

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