​Сили спеціальних операцій ЗСУ оголосили набір на Кваліфікаційний курс

Сили спеціальних операцій Збройних сил України оголошують набір на другий Кваліфікаційний курс під час повномасштабного вторгнення. Початок Q-курсу заплановано на середину лютого 2023.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Обов’язкові умови до кандидатів: вік – до 35 років (старші – за результатами співбесіди).

До відбору допускаються лишевійськовослужбовці ЗСУ, які на момент подання заявки перебувають на військовій службі (за контрактом чи призвані за мобілізацією).

Тривалість кваліфікаційного курсу – чотири місяці. Випускники Q-курсу гарантовано отримають посади у військових частинах Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що нвчання українських військових на системах Patriot має розпочатися “дуже скоро”.