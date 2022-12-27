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​Сили спеціальних операцій ЗСУ оголосили набір на Кваліфікаційний курс

Початок Q-курсу заплановано на середину лютого 2023.

​Сили спеціальних операцій ЗСУ оголосили набір на Кваліфікаційний курс

Сили спеціальних операцій Збройних сил України оголошують набір на другий Кваліфікаційний курс під час повномасштабного вторгнення. Початок Q-курсу заплановано на середину лютого 2023.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Обов’язкові умови до кандидатів: вік – до 35 років (старші – за результатами співбесіди).

До відбору допускаються лишевійськовослужбовці ЗСУ, які на момент подання заявки перебувають на військовій службі (за контрактом чи призвані за мобілізацією).

Тривалість кваліфікаційного курсу – чотири місяці. Випускники Q-курсу гарантовано отримають посади у військових частинах Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що нвчання українських військових на системах Patriot має розпочатися “дуже скоро”.

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