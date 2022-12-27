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Із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкіна

Незабаром на сторінці театру з’явиться анкета, за допомогою якої чернівчани визначать, чиє погруддя займе місце російського поета.

Із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкіна
Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

У Чернівцях з фасаду будівлі обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської демонтували гіпсове погруддя Олександра Пушкіна.

Про це у фейсбуці повідомила Чернівецька обласна рада.

"З фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зняли гіпсове погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Аби провести роботу, викликали автовишку", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив директор театру Іван Бутняк, на дозвіл демонтувати бюст чекали кілька місяців. Оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики.

Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

"Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна", - каже Іван Бутняк.

Також  незабаром на сторінці театру з’явиться анкета, за допомогою якої чернівчани визначать, чиє погруддя займе місце російського поета. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі особистості.

Нагадаємо, 23 грудня в Чернівцях демонтували останній пам’ятник Пушкіну.

 

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