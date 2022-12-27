Санкції проти Росії не зупинять війну, - Боррель

У той же час санкції ускладнять Путіну фінансування його воєнної машини.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає ефективними санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за розв’язану нею війну, та переконаний, що їхня дія стане помітніша з часом, хоч і не допоможе зупинити війну.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Санкції, у поєднанні з військовою підтримкою, міжнародним тиском та дипломатичними зусиллями, дають свої плоди. І що більше часу минатиме, тим болючішими вони ставатимуть для керівництва у Кремлі та російської економіки", - прокоментував ефективність санкцій Боррель.

Він зауважив, що головна мета санкційних обмежень - ускладнити Путіну фінансування воєнної машини РФ.

"Санкції - це не панацея, вони самі по собі не зупинять війну. Це лише один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для Росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав дипломат.

Він зазначив, що, за прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, економіка РФ у 2023 році скоротиться на 5,6%, найбільше серед країн Групи двадцяти; що з Росії за своїм рішенням вийшли понад 1000 міжнародних компаній, які складали близько 40% ВВП Росії і підтримували 5 млн робочих місць, а ЄС вже на 90% скоротив імпорт російської нафти і рекордно знизив залежність від російського газу.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Росія відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться.

У свою чергу, Росія погрожує скоротити видобуток нафти до 500 000-700 000 барелів на день на початку 2023 року у відповідь на впроваджений прайскеп.

З 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а інакше буде заборонено морське транспортування сирої нафти. Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.