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Санкції проти Росії не зупинять війну, - Боррель

У той же час санкції ускладнять Путіну фінансування його воєнної машини.

Санкції проти Росії не зупинять війну, - Боррель
Фото: EPA/UPG

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає ефективними санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії за розв’язану нею війну, та переконаний, що їхня дія стане помітніша з часом, хоч і не допоможе зупинити війну. 

Про це повідомляє “Європейська правда”. 

"Санкції, у поєднанні з військовою підтримкою, міжнародним тиском та дипломатичними зусиллями, дають свої плоди. І що більше часу минатиме, тим болючішими вони ставатимуть для керівництва у Кремлі та російської економіки", - прокоментував ефективність санкцій Боррель.

Він зауважив, що головна мета санкційних обмежень - ускладнити Путіну фінансування воєнної машини РФ.

"Санкції - це не панацея, вони самі по собі не зупинять війну. Це лише один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для Росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав дипломат.

Він зазначив, що, за прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, економіка РФ у 2023 році скоротиться на 5,6%, найбільше серед країн Групи двадцяти; що з Росії за своїм рішенням вийшли понад 1000 міжнародних компаній, які складали близько 40% ВВП Росії і підтримували 5 млн робочих місць, а ЄС вже на 90% скоротив імпорт російської нафти і рекордно знизив залежність від російського газу. 

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Росія відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться. 

У свою чергу, Росія погрожує скоротити видобуток нафти до 500 000-700 000 барелів на день на початку 2023 року у відповідь на впроваджений прайскеп. 

З 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а інакше буде заборонено морське транспортування сирої нафти. Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія. 

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