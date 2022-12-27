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Росія відновлює погрози ядерною зброєю, коли впадає у відчай через провали на фронті, – Боррель

ЄС і більшість міжнародного співтовариства відкидають безвідповідальний ядерний шантаж Росії.

Росія відновлює погрози ядерною зброєю, коли впадає у відчай через провали на фронті, – Боррель
Скріншот відео
Фото: Рада міністрів ЄС у Twitter

Росія відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться. 

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Liga

"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", – заявив Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання польських журналістів про те, чи треба, як і раніше, серйозно ставитися до російських ядерних погроз.

Він підкреслив, що ЄС і більшість міжнародного співтовариства відкидають безвідповідальний ядерний шантаж Росії. Боррель вважає, що ті, хто ухвалює рішення в Москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Як повідомлялось, нещодавно очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія модернізує та нарощує свій ядерний арсенал і вдається до безвідповідальної ядерної риторики, продовжуючи війну в Україні.

У свою чергу, речник Держдепу США Нед Прайс наголосив, що "будь-які розмови про ядерну зброю є абсолютно безвідповідальними". 

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