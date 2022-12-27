Головне за ніч. Вівторок, 27 грудня

Росія продовжує масовані обстріли Херсонської області, в Запорізькій била в районі 14 населених пунктів, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також росіяни стріляли по Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, вчора під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які знаходилися на подвір’ї будинку. Ще одна людина отримала поранення.

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, у Черкаській та Київській областях.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.

25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників російської федеральної служби безпеки.

Противник завдав двох ракетних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 220 осіб і багато військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

У МЗС України прокоментували призначення послом України в Болгарії Олесі Ілащук, яка раніше не мала досвіду роботи в дипломатії чи на державній службі.

“За наявною в МЗС інформацією вона (Олеся Ілащук – ред.) отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство” кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою”, – зазначили у відомстві.

У Міністерстві закордонних справ додали, що уряд Болгарії після оцінки кандидатури Олесі Ілащук без зволікань надав їй агреман, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

“Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном”, – підсумували в МЗС.

Президент і головнокомандувач збройних сил Сербії Александар Вучич наказав привести армію та всі підрозділи МВС до найвищого рівня боєготовності, повідомляє Radio Evropa e Lire – косовське бюро Радіо Свободи.

За словами міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, посилення здійснюється для "захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії та захисту всіх громадян Сербії, запобігання тероризму та терору проти сербів, де б вони не жили".

Рішення про приведення армії до найвищої готовності ухвалено на тлі заворушень на півночі Косова, де мешкає багато етнічних сербів. Там триває суперечка через обовʼязкову перереєстрацію сербських номерних знаків на косовські.

Вучич звинуватив "іншу сторону" в односторонніх кроках, "підвищуючи напруженість і постійно ведучи до подальшої ескалації ситуації, яка, на мій погляд, має чітку мету повної етнічної чистки Косово і Метохії".

Подробиці – в новині.

Унаслідок потужного зимового шторму у США загинуло щонайменше 50 осіб. У Канаді відомо про чотирьох загиблих – усі вони стали жертвами однієї ДТП після того, як автобус перекинувся на слизькій дорозі.

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 американських штатах.

Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне похолодання за всю історію спостережень: негода охопила майже всю територію країни.

Вихідними у Сполучених Штатах без електрики залишалося менше 200 тисяч споживачів – у розпал шторму світла не було у 1,7 млн людей. Зараз подача електрики поступово відновлюється.

За прогнозами синоптиків, снігова буря (яка називається "циклон-бомба" або вибуховий циклон) повинна вщухнути протягом найближчих кількох днів, але жителям регіонів, захоплених стихією, як і раніше, рекомендують уникати поїздок, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!