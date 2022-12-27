Росія продовжує масовані обстріли Херсонської області, в Запорізькій била в районі 14 населених пунктів

Також росіяни стріляли по Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, у Черкаській та Київській областях.

Цієї ночі росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду Сумької області. Сьогодні зранку противник відкрив вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань. Минулої доби на території Середино-Будської громади одна ворожа міна розірвалася на прикордонні. Есманьську громаду ворог обстріляв мінометами, 16 "прильотів". По Білопільській громаді противник застосував артилерію, шість "прильотів". Без постраждалих, йдеться у повідомленні від обласної військової адміністрації.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малі Щербаки, Кам’янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Дорожнянка, Новоандріївка, Щербаки, Білогір‘я, Темирівка, Малинівка, Плавні, Павлівка. Внаслідок обстрілів є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Пʼять разів ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, два газогони, електромережа, магазин та парники. У Марганецькій громаді наслідки ударiв з’ясовуються.

У Донецькій області минулої доби від обстрілів потерпали населені пункти: Бахмут (житловий сектор), Авдіївка (житловий сектор), с. Карлівка (Карлівське водосховище), смт Велика Новосілка (житловий сектор), с.Іванівське (житловий сектор), с. Островське (житловий сектор). За добу поранено одного мирного мешканця області.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви і Площанки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Унаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, без жертв та постраждалих. Триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечних предмети.

Ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, мінометів та важкої артилерії. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Берислава, Веселого, Садово, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона. За минулу добу російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення. В області тривають роботи із розчищення доріг, відновлення зв’язку, знешкодження вибухонебезпечних предметів. До області надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, вчора під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які знаходилися на подвір’ї будинку. Ще одна людина була поранена.