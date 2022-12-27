Росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця цього року, - Маляр

На сьогодні ворог намагається оточити Бахмут, але в них це не виходить.

Російські планують вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця цього року.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Вони поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на кордони Донецької області", - сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що зараз місто Бахмут є нашою східною фортецею, де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння. Там було незначне просування, але ворога витіснили.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить.

Нагадаємо, нещодавно керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів. "Кадирівці" та "вагнерівці" хочуть показати, що вони на щось спроможні.