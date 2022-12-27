Унаслідок потужного зимового шторму у США загинуло щонайменше 50 осіб, а у сусідній Канаді – 4.

Про це пише BBC.

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 американських штатах.

Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне похолодання за всю історію спостережень: негода охопила майже всю територію країни.

Фото: ЕРА/UPG Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня

Снігова буря охопила Північну Америку від Канади на півночі до Ріо-Гранде на півдні.

Внаслідок аномальних погодних умов у США загинуло щонайменше 50 осіб.

У Канаді відомо про чотирьох загиблих – усі вони стали жертвами однієї ДТП після того, як автобус перекинувся на слизькій дорозі.

Фото: ЕРА/UPG Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня

Вихідними у Сполучених Штатах без електрики залишалося менше 200 тис. споживачів – у розпал шторму світла не було у 1,7 млн людей. Зараз подача електрики поступово відновлюється.

За прогнозами синоптиків, снігова буря (яка називається "циклон-бомба" або вибуховий циклон) повинна вщухнути протягом найближчих кількох днів, але жителям регіонів, захоплених стихією, як і раніше, рекомендують уникати поїздок, якщо в цьому немає крайньої необхідності.