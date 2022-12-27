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Унаслідок снігової бурі у США загинуло щонайменше 50 осіб, у Канаді – 4

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 американських штатах.

Унаслідок снігової бурі у США загинуло щонайменше 50 осіб, у Канаді – 4
Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Фото: ЕРА/UPG

Унаслідок потужного зимового шторму у США загинуло щонайменше 50 осіб, а у сусідній Канаді – 4. 

Про це пише BBC.

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 американських штатах.

Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне похолодання за всю історію спостережень: негода охопила майже всю територію країни.

Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Фото: ЕРА/UPG
Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Снігова буря охопила Північну Америку від Канади на півночі до Ріо-Гранде на півдні. 

Внаслідок аномальних погодних умов у США загинуло щонайменше 50 осіб.

У Канаді відомо про чотирьох загиблих – усі вони стали жертвами однієї ДТП після того, як автобус перекинувся на слизькій дорозі.

Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Фото: ЕРА/UPG
Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Вихідними у Сполучених Штатах без електрики залишалося менше 200 тис. споживачів – у розпал шторму світла не було у 1,7 млн людей. Зараз подача електрики поступово відновлюється.

За прогнозами синоптиків, снігова буря (яка називається "циклон-бомба" або вибуховий циклон) повинна вщухнути протягом найближчих кількох днів, але жителям регіонів, захоплених стихією, як і раніше, рекомендують уникати поїздок, якщо в цьому немає крайньої необхідності. 

Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня
Фото: ЕРА/UPG
Баффало, штат Нью-Йорк, 26 грудня

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