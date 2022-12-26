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В Австрії вважають, що Україна зможе вступити в ЄС, якщо продовжить рухатися шляхом реформ

Міністерка у справах Європи уряду Австрії додала, що ЄС підтримуватиме Україну, яка протистоїть російській військовій агресії.

В Австрії вважають, що Україна зможе вступити в ЄС, якщо продовжить рухатися шляхом реформ
Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер
Фото: Facebook/Karoline Edtstadler

Перспектива вступу України в Європейський Союз - реальна, якщо наша держава продовжить іти шляхом реформ.

Про це заявила міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

"Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть незважаючи на те, що ця країна все ще перебуває у стані війни", – зазначила Едтштадлер.

Міністерка додала, що ЄС підтримуватиме Україну, яка протистоїть російській військовій агресії.

Нагадаємо, Єврокомісія повинна до кінця року надати висновок про виконання Україною рекомендацій. А уряд і Верховна Рада мають намір до цього часу завершити імплементацію рекомендацій Європейської комісії, які необхідні для набуття членства в ЄС.

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