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У Росії заявили про готовність відновити постачання газу в Європу

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання".

У Росії заявили про готовність відновити постачання газу в Європу
Фото: Скріншот відео

Росія нібито готова поновити постачання газа до Європи газопроводом "Ямал – Європа". Про це повідомило державне інформагентство "ТАСС" із посиланням на віцепрем’єра РФ Олександра Новака.

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід «Ямал – Європа», зупинений із політичних мотивів", – сказав Новак.

Він також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

Нагадаємо, 19 грудня міністри енергетики Європейського Союзу досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 180 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

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