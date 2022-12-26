У Косово на тлі напруження відбулася стрілянина біля патруля НАТО

У північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. Про поранених не повідомляється, пише Reuters.

Блокпости Альянсу були встановлені на дорогах, зокрема в районі Зубіного Потоку, де й була стрілянина. Автомобіль натівського патруля лишився неушкодженим.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 000 осіб на півночі Косова, встановили барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на діючих поліцейських під час попереднього протесту.

Місцеві серби, які не визнають державу Косово і яких підтримує Белград, вимагають звільнення заарештованого офіцера та інші вимоги, перш ніж прибрати барикади.

Уряд Косово звернувся до KFOR, які зберігають нейтральну роль, з проханням зняти барикади. Місія НАТО, KFOR, складається з 3760 військових. Вони підтримують порядок у регіоні.

Мери етнічних сербів у північних муніципалітетах, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення косовського уряду замінити автомобільні номерні знаки, видані Сербією, на номерні знаки, видані Приштиною.

Ескалація ситуації триває з липня, коли серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла заявив, що рішення поліції збільшити свою присутність на півночі країни спрямоване на безпеку громадян.

11 грудня в Косово відбулися нові заворушення. Сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.