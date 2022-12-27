Ремонт пошкоджень на газопроводах “Північного потоку” вартує щонайменше $500 млн, – New York Times

Ремонт пошкоджень на російських газопроводах Nord Stream 1 та Nord Stream 2 вартує щонайменше 500 млн доларів.

Про це йдеться у статті The New York Times.

"Протягом останніх тижнів компанія “Nord Stream AG”, контрольний пакет акцій якої належить підконтрольній Кремлю компанії, почала оцінювати вартість ремонту труби та відновлення подачі газу”, – зазначає видання з посиланням на анонімні джерела.

Так, оцінка ремонту стартує із пів мільярда доларів США.

Консультанти з Росії також вивчають, як довго ушкоджені труби можуть витримувати вплив солоної води.

Нагадаємо, прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків". Прокурор, який веде розслідування пошкодження газопроводів, підтвердив, що інцидент є диверсією.