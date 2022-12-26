Україна замовила в Литви 30 тисяч ліжок, які можна швидко скласти в польових умовах

У Литві будуть виготовляти для України збірні ліжка. Їх можна скласти за дві хвилини без жодного шурупа в польових умовах, що особливо важливо для військових, повідомляє LRT.

Українська влада уже замовила 30 тисяч таких ліжок. Литовці наразі доставили в нашу державу 75 одиниць. Планується, що замовлення вдасться виконати за два місяці. Розробники зазначають - на виготовлення одного ліжка необхідно дві години, вартість екземпляра становить 150 євро. Однак виконавці проєкту зіткнулися з проблемою нестачі фанери, що зменшує темп виготовлення конструкцій.

Для цього в Литві створили фонд підтримки проєкту. Кошти з нього використають для придбання фанери. Наразі її дарує литовцям латвійська компанія.

Розробники кажуть - такі ліжка найбільш необхідні в зоні бойових дій, польових шпиталях. Конструкції можна легко зібрати, для цього не знадобиться інструкція.

"Ми брали ліжка на поле бою, на фронт, де люди спали на картоні. Згодом вони прислали нам свої фото на цих ліжках. Люди були щасливими", - розповів керівник проєкту LITUA Лайміс Кведеравічюс.

Розробники дизайну збірних ліжок уже працюють над створенням інших меблів, які можна швидко збирати. Це буде важливо при повоєнній відбудові України.

Нагадаємо, днями Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України. Також країна передала трансформатори для Чернігівщини.