Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

З початку російського вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.

Уряд Естонії на засіданні в четвер, 22 грудня, ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на міністра оборони Ханно Певкур.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці", - сказав Певкур.

За його словами, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Міністр не назвав суму, в яку оцінюють ухвалений пакет допомоги.

Певкур додав, що з початку вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях, яка була зруйнована під час російської окупації.

Раніше Естонія відправить українським військовим пересувну пральню.