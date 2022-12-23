Головне за ніч. П'ятниця, 23 грудня

Відбиті атаки противника на Сумщині, Харківщині та Донбасі, втрати окупантів, нічні ворожі обстріли, режим аварійних відключень у Києві, санкції США проти російських військово-морських компаній.

Росія обстріляла Сумську і Чернігівську області, також ворожих атак зазнали Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Донецька, Херсонська і Харківська області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

Більше інформації - в нашій новині.

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень у мережі енергосистеми столиці, в місті, як і раніше, запроваджуються аварійні відключення, повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

“Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень”, – зазначив Попко.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали 100 950 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 550 окупантів.

Також за 22 грудня ліквідовано два танки, а загальна кількість ворожих втрат такої техніки складає 3005 одиниць.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області.

Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

“Ворог обстріляв Херсон 30 разів – били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Через російські обстріли загинула людина, двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що саме профінансують 45 млрд доларів американської допомоги Україні.

Нагадаємо, в четвер Сенат затвердив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), частиною якого є закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023). Він передбачає виділення Україні $45 млрд, що на 7,3 млрд доларів США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу, зазначила Маркарова.

Палата представників Конгресу має проголосувати за бюджет сьогодні, в п'ятницю, 23 грудня. До кінця дня президент Джо Байден має його підписати.

Закон про додаткове фінансування України передбачає:

28,4 млрд військової допомоги,

13,37 млрд економічної допомоги,

4,92 млрд гуманітарної допомоги.

Що зокрема включає військова допомога - в нашій новині.

Сполучені Штати застосовують санкції проти 10 російських військово-морських компаній та інститутів – постачальників російського флоту.

“Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі відповідні заходи для стримування нападів Росії на Україну – чи то напади з повітря, землі чи моря”, – йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Обмеження підкреслюють просте повідомлення: Кремль має припинити свою жорстоку кампанію проти України, зазначили у відомстві.

Перелік компаній та НДІ - в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!