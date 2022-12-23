БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії до ПВК "Вагнера" насильно відправляють викрадених у Херсонській області українців

Серед російських злочинців охочих їхати на війну меншає, тому ПВК почала шантажувати депортованих громадян України, яких утримує в колоніях. 

У Росії до ПВК "Вагнера" насильно відправляють викрадених у Херсонській області українців
Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера
Фото: скрін відео

У російських колоніях декілька тижнів тому розпочалася друга хвиля вербування увʼязнених на війну проти України. Представники приватної військової компанії "Вагнера" знову їздять по колоніях, зокрема були й в тій, де сидить політик Олексій Навальний.

Однак тепер охочих вербуватися стало менше, пише Радіо Свобода із посиланням на слова засновниці фонду "Русь сидящая" Ольги Романової. За її словами, в колоніях, де раніше вербувалися по 200-500 осіб, зараз представників ПВК "зустрічають погано".

В одній із іванівських колоній на війну записалися 24 особи, але пʼять передумали, тому відправили 19. 

"Погана новина: на жаль, знайшли інші резерви. Це 2,5 тисячі увʼязнених українців, переміщених із Херсонської та Миколаївської областей. Вони розподілені приблизно по десяти колоніях. Їх дуже шантажують", – зазначила засновниця фонду. 

За її словами, під час першої хвилі "мобілізації" злочинців на війну погодилися поїхати 35 000 осіб станом на 1 грудня, зараз цей показник не збільшується. Вона також додала, що ентузіазму в увʼязнених поменшало, коли стало очевидно, що "вагнерівців" переважно використовують як "ковролін" – "ними просто застилають мінні поля". 

Загальних даних про втрати ексувʼязнених, що записалися до ПВК, у "Руси сидящей" немає, але відомо, що з першого загону, який був завербований в червні в "Яблунівці" та "Обухові" живим залишився один. З сьомої колонії в Новгороді  – теж один, у нього вже нема лівої руки, але він продовжує перебувати на війні. 

"Ми знаємо про численні епізоди позасудових страт", – додала вона. 

Нагадаємо, що також Росія примушує воювати українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також