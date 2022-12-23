У Росії до ПВК "Вагнера" насильно відправляють викрадених у Херсонській області українців

Серед російських злочинців охочих їхати на війну меншає, тому ПВК почала шантажувати депортованих громадян України, яких утримує в колоніях.

Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера

У російських колоніях декілька тижнів тому розпочалася друга хвиля вербування увʼязнених на війну проти України. Представники приватної військової компанії "Вагнера" знову їздять по колоніях, зокрема були й в тій, де сидить політик Олексій Навальний.

Однак тепер охочих вербуватися стало менше, пише Радіо Свобода із посиланням на слова засновниці фонду "Русь сидящая" Ольги Романової. За її словами, в колоніях, де раніше вербувалися по 200-500 осіб, зараз представників ПВК "зустрічають погано".

В одній із іванівських колоній на війну записалися 24 особи, але пʼять передумали, тому відправили 19.

"Погана новина: на жаль, знайшли інші резерви. Це 2,5 тисячі увʼязнених українців, переміщених із Херсонської та Миколаївської областей. Вони розподілені приблизно по десяти колоніях. Їх дуже шантажують", – зазначила засновниця фонду.

За її словами, під час першої хвилі "мобілізації" злочинців на війну погодилися поїхати 35 000 осіб станом на 1 грудня, зараз цей показник не збільшується. Вона також додала, що ентузіазму в увʼязнених поменшало, коли стало очевидно, що "вагнерівців" переважно використовують як "ковролін" – "ними просто застилають мінні поля".

Загальних даних про втрати ексувʼязнених, що записалися до ПВК, у "Руси сидящей" немає, але відомо, що з першого загону, який був завербований в червні в "Яблунівці" та "Обухові" живим залишився один. З сьомої колонії в Новгороді – теж один, у нього вже нема лівої руки, але він продовжує перебувати на війні.

"Ми знаємо про численні епізоди позасудових страт", – додала вона.

Нагадаємо, що також Росія примушує воювати українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.