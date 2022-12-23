Знесення росіянами руїн Драмтеатру у Маріуполі – спроба знищити докази вбивства понад 300 українців, – Андрющенко

Окупанти демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування.

Знесення окупантами руїн Драматичного театру в окупованому Маріуполі – намагання знищити фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни.

Про це заявив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники навіть не приховують своїх намірів.

“Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як “основу реконструкції”. Тобто демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко нагадав, що “понад 300 маріупольців загинуло весь світ здригнувся”, але росіяни продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається.

“Ні, правду все одно не сховати: достатньо відеодоказів, свідчень свідків та тих, хто вижив. Відплата невідворотня. Але. Другий раз за останні 100 років росіяни будують Драмтеатр на кістках загиблих буквально. За радянських часів його було побудовано в місці захоронення солдатів Вермахту, яких було ексгумовано лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців”, – додав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти знесли в Маріуполі половину Драматичного театру.