Команда Зеленського може представити план миру до річниці повномасштабного вторгнення, – Wall Street Journal

Підняття президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Вашингтона теми формули миру слідує за нещодавнім обговоренням Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами українських та європейських дипломатів, команда президента наразі конкретизує план і готується представити свої ідеї і річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого чи близько того, пише Wall Street Journal.

Представники України, США й НАТО заявили, що позиція Україна на будь-яких переговорах, де вона, ймовірно, вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог.

Деталі формули миру, презентацію якої готують, журналісти не уточнили. 10 пунктів для встановлення миру, про які згадується, були презентовані Володимиром Зеленським на саміті лідерів країн G19 – заході "Групи двадцяти" на Балі, в якому не брав участі російській президент.

Це – десять кроків, необхідних для встановлення справедливого для України миру. Переговори з Росією для закріплення домовленостей про припинення війни там вказані останнім пунктом, вони будуть можливі після виконання інших умов.