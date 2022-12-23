Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
ГоловнаСуспільствоВійна

Команда Зеленського може представити план миру до річниці повномасштабного вторгнення, – Wall Street Journal

За даними медіа, зараз цей план конкретизується. 

Команда Зеленського може представити план миру до річниці повномасштабного вторгнення, – Wall Street Journal
Фото: Анна Стешенко

Підняття президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Вашингтона теми формули миру слідує за нещодавнім обговоренням Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами українських та європейських дипломатів, команда президента наразі конкретизує план і готується представити свої ідеї і річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого чи близько того, пише Wall Street Journal

Представники України, США й НАТО заявили, що позиція Україна на будь-яких переговорах, де вона, ймовірно, вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог.

Деталі формули миру, презентацію якої готують, журналісти не уточнили. 10 пунктів для встановлення миру, про які згадується, були презентовані Володимиром Зеленським на саміті лідерів країн G19 – заході "Групи двадцяти" на Балі, в якому не брав участі російській президент. 

Це – десять кроків, необхідних для встановлення справедливого для України миру. Переговори з Росією для закріплення домовленостей про припинення війни там вказані останнім пунктом, вони будуть можливі після виконання інших умов. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також