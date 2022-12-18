Естонія відправить українським військовим пересувну пральню

В Естонії технічну перевірку перед відправленням до України проходить пересувний банно-пральний комплекс.

Про це повідомляє ERR.

Банно-пральний комплекс проходить технічну перевірку у місті Тарту і вже незабаром відправиться в Україну.

"Це комплекс із трьох машин, який дозволяє солдатам спочатку попаритися в сауні, помитися, потім відпочити. І заразом випрати і висушити одяг. А це дуже важливо для підтримки бойового духу і здоров'я", - заявив начальник виробництва комплексу Сійм Нелліс.

За словами генерального менеджера проекту Ільмара Раага, комплекс можна розмістити так, щоб його не було видно противнику.

«Ми можемо розмістити ці машини в різних місцях. І є розуміння, що та частина, яка є нашою пральною, буде в тилу батальйону, куди одяг можна привозити і знову забирати. Орієнтовно це чотири-п’ять кілометрів від лінії фронту», – сказав Рааг.

Пересувний комплекс здатен обслуговувати до 400 бійців за тиждень. Комплекс дістанеться добровольчому батальйону «Карпатська Січ», який з березня перебуває на фронті.

Нагадаємо, що Естонія вимагає збільшити постачання зброї Україні.

Європейська комісія виділить Естонії 10,1 млн євро на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям.