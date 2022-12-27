Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
ГоловнаСвіт

У Росії зможуть блокувати сайти за “пропаганду ЛГБТ”

Рішення про блокування ухвалюватииме "Роскомнагляд".

У Росії зможуть блокувати сайти за “пропаганду ЛГБТ”
Фото: EPA/UPG

У Росії зможуть без суду блокувати веб-ресурси з “пропагандою нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії та зміни статі”.

Про це пише Радіо Свобода.

Відповідно до розпорядження уряду, так звану “ЛГБТ-пропаганду” внесено до реєстру забороненої в Росії інформації в інтернеті. 

Рішення про блокування ухвалюватииме "Роскомнагляд".

“Розпорядження пов’язане з ухваленим нещодавно законом про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи”, – зазначає видання.

Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що “пропагандою ЛГБТ” влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових шлюбів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також