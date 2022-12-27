У Росії зможуть блокувати сайти за “пропаганду ЛГБТ”

У Росії зможуть без суду блокувати веб-ресурси з “пропагандою нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії та зміни статі”.

Про це пише Радіо Свобода.

Відповідно до розпорядження уряду, так звану “ЛГБТ-пропаганду” внесено до реєстру забороненої в Росії інформації в інтернеті.

Рішення про блокування ухвалюватииме "Роскомнагляд".

“Розпорядження пов’язане з ухваленим нещодавно законом про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи”, – зазначає видання.

Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що “пропагандою ЛГБТ” влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових шлюбів.