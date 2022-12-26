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​У Новосибірську прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа

Площа загоряння становить майже 2 000 квадратних метрів.

​У Новосибірську прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа
Фото: Російські ЗМІ

В Новосибірську спалахнула сильна пожежа у складській двоповерховій будівлі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що площа загоряння становить майже 2 000 квадратних метрів.

Очевидці стверджують, що спочатку пролунали вибухи, потім піднявся дим і розгорілося полум’я. На момент прибуття пожежників вогонь розповсюдився на всю будівлю. Площа пожежі становить 1 805 квадратних метрів. Ранг пожежі – № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям.

 

Нагадаємо, у російській Чувашії спалахнув газопровід. 

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