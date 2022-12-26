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Німеччина надала 35 млн євро фонду UNICEF Україна

Гроші будуть витрачені на освітні і санітарні потреби дітей у західній і центральній Україні.

Німеччина надала 35 млн євро фонду UNICEF Україна
Фото: Посольство Німеччини у Twitter

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН за співпраці з державним банком KfW виділило 35 млн євро для UNICEF Україна.

Про це повідомило у Twitter Посольство Німеччини.

“За співпраці з державним банком KfW Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило 35 млн євро на партнерство з UNICEF Україна”, – йдеться у повідомленні.

У Посольстві додали, що допомога передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії, а також безперервну роботу системи соціального захисту в західній та центральній Україні.

 

Нагадаємо, у Берліні відкрили мурал, присвячений українкам, які втратили своїх близьких на війні. 

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