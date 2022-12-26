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НАБУ проводить обшуки у справі про "Велике будівництво" в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА, – "Схеми"

Також слідчі дії проходять у підрядника – фірми, що повʼязана з подругою Резніченка. 

НАБУ проводить обшуки у справі про "Велике будівництво" в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА, – "Схеми"
Фото: dnipro.tv

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, повʼязаної з "Великим будівництвом". Зокрема, слідчі дії проходять у голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела

"Згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26 грудня. Детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні адміністрації – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті ЖКГ, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва та реконструкції доріг, та низці інших департаментів ОВА", – зазначили журналісти. 

Крім того, слідчі дії провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії. "Будінвестінжиніринг" повʼязана з жінкою, яку джерела журналістів називали подругою Резніченка. 

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордоні кошти – 2,314 млрд гривень – на відбудову доріг в області. При цьому сума вища, ніж виділена в областях, де шляхи постраждали від російських обстрілів значно більше. 

Більше половини суми – 1,5 млрд – припали на одну фірму під назвою "Будінвест", якою в рівних долях володіє Яна Хланта і Павло Чухно. Хланта є близькою до Резніченка – вони багато разів подорожували за кордон разом, і вона отримувала зарплату в фірмі, що на 100% належить Резніченку. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії. 

Офіс президента прокоментує розслідування після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні.

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