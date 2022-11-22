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Україна планує до кінця року завершити імплементацію рекомендацій Єврокомісії щодо членства в ЄС, - Жовква

Українська сторона чекає на активне залучення Німеччини до надання надійних безпекових гарантій нашій державі.

Україна планує до кінця року завершити імплементацію рекомендацій Єврокомісії щодо членства в ЄС, - Жовква
Фото: Пресслужба Офісу Президента України

Уряд і Верховна Рада України мають намір до кінця цього року завершити імплементацію рекомендацій Європейської комісії, які необхідні для набуття членства в ЄС.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у розмові з радницею канцлера ФРН з питань європейської політики Ундіне Руге.

Як ідеться на сайті Президента України, сторони обговорили став справ із виконанням Україною цих рекомендацій.

"Після виконання рекомендацій Європейської комісії очікуємо належної оцінки прогресу України Європейським Союзом", – сказав Жовква. 

Також співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні та стан енергетичної галузі.

Заступник глави ОПУ подякував Німеччині за військову допомогу й закликав до участі у відбудові України та активне залучення до процесу надання надійних безпекових гарантій.

Нагадаємо, Україна очікує на висновок від Єврокомісії щодо виконаних рекомендацій наприкінці 2022 року.

Днями виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва.

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