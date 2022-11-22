Українські та іранські експерти обговорили використання РФ іранських безпілотників

Українська сторона продовжує вживати заходів, щоб не допустити використання Росією іранської зброї проти України.

МЗС України підтверджує факт експертної зустрічі представників України та Ірану, на котрій обговорювались звинувачення щодо використання ударних безпілотників іранського виробництва у війні Росії проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

“Не можу розголошувати подробиці, але можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати найрішучіших заходів, щоб не допустити використання Росією іранської зброї для війни проти України”, – заявив Ніколенко.

Як він додав, Україна поінформувала Іран, що наслідки співучасті в російській агресії будуть неспівмірними з потенційними вигодами від співпраці з Росією.

Раніше представник місії Ірану в ООН повідомив CNN, що його країна вимагала “спільної зустрічі експертів” для розгляду звинувачень.

Нагадаємо, нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування. Раніше ГУР інформувало, що на початку листопада Іран планував відправити в Росію чергову партію з понад 200 бойових дронів. Дрони у розібраному вигляді планувалось доставити Каспійським морем до порту Астрахань.