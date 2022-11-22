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У Херсоні підірвали будівлю поліції, заміновану росіянами

Окупанти обстрілюють обласний центр, зокрема, набережну, де люди набирають технічну воду.

У Херсоні підірвали будівлю поліції, заміновану росіянами
Фото ілюстративне
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У Херсоні довелося підірвати будівлю поліції, оскільки росіяни її дуже замінували.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, відновлення міста ускладнює процес розмінування.

"Ви вже знаєте, що підірвали будівлю поліції, бо так зробити було простіше через велику кількість замінованих квадратних метрів. Відновлення електропостачання теж ускладнене по цій же причині. Окупанти залишили дуже багато "сюрпризів", що заважає оперативно просуватись", - зазначив Хлань.

У той же час росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Під удари потрапляє, зокрема, набережна. Тут жителі набирають технічну воду.

Також рашисти б'ють по житлових кварталах і мирному населенню.

Через постійні обстріли та ризик для співробітників місто покидає "Нова пошта", додав Хлань. 

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у зверненні до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції розповів: росіяни замінували адміністративні будівлі так, що деякі з них доводиться просто підривати, бо неможливо розмінувати, не ризикуючи життям саперів.

22 листопада станом на 15:30 російські окупанти влучили в 12 місць у Херсоні. Троє людей загинули.

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