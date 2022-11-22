Бійці Інтернаціонального легіону передали херсонцям їжу та теплі речі

Воїни Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони віддали місцевим жителям Херсонщини запаси їжі та теплих речей.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Воїни Легіону спільно з іншими підрозділами ЗСУ беруть активну участь у деокупації Херсонщини. Гуманітарна ситуація у регіоні складна – енергосистема зруйнована, населення потребує харчових продуктів, теплих речей, генераторів тощо.

"Повертаючись з чергового бойового завдання, воїни Інтернаціонального легіону не змогли залишитися осторонь й віддали місцевим жителям запаси їжі та теплих речей. Один із майбутніх захисників навіть отримав зимову шапку в подарунок від бійця Легіону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.