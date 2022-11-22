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Бійці Інтернаціонального легіону передали херсонцям їжу та теплі речі

Один із майбутніх захисників отримав зимову шапку.

Бійці Інтернаціонального легіону передали херсонцям їжу та теплі речі
Фото: ГУР МО

Воїни Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони віддали місцевим жителям Херсонщини запаси їжі та теплих речей. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Воїни Легіону спільно з іншими підрозділами ЗСУ беруть активну участь у деокупації Херсонщини. Гуманітарна ситуація у регіоні складна – енергосистема зруйнована, населення потребує харчових продуктів, теплих речей, генераторів тощо.

"Повертаючись з чергового бойового завдання, воїни Інтернаціонального легіону не змогли залишитися осторонь й віддали місцевим жителям запаси їжі та теплих речей. Один із майбутніх захисників навіть отримав зимову шапку в подарунок від бійця Легіону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.

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