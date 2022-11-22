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У Херсон прибув черговий гуманітарний вантаж від Представництва ООН

Серед іншого, херсонцям відправили медикаменти та гігієнічні набори.

У Херсон прибув черговий гуманітарний вантаж від Представництва ООН
Фото: Ярослав Янушевич

Для мешканців Херсону привезли 125 тон гуманітарного вантажу від Представництва ООН.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

“Для херсонців привезли питну воду, ємності та засоби очистки для води, медикаменти, гігієнічні набори, подушки, ковдри, сонячні лампи та інші необхідні речі”, - повідомив Янушевич.

Він уточнив, що допомогу збирали для херсонців 6 агентств ООН та 5 міжнародних організацій. 

Нагадаємо, до Херсона 19 листопада прибув гуманітарний конвой від дитячого фонду ООН UNIСEF. Ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсон від інших благодійних та волонтерських організацій.

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