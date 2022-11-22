У листопаді росіяни понад 170 разів обстріляли Сумщину

Російські військові у листопаді завдали понад 170 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ

"За останній час ситуація незмінна. Найбільше обстрілам піддається Сумська область. За день ворог може наносити по області до 10-20 ударів. Це, власне, десятки, а в деякі дні й сотні снарядів, які падають на українську землю. Спочатку цього місяця було зафіксовано близько 170 обстрілів цих територій. Це, переважно, з артилерії та мінометів. І також було три обстріли із застосуванням авіації", – сказав він.

Росія також використовує БПЛА, руйнуючи цивільну інфраструктуру України в цих регіонах.

Нагадаємо, що 22 листопада під ворожим вогнем опинилися чотири громади Сумської й одна – Чернігівської областей.