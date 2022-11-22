Третина Хмельницького знеструмлена через дефіцит потужностей

Третина Хмельницького залишиться без світла. Так, сьогодні відбудеться аварійне виведення в ремонт лінії 110 кВ, внаслідок цього буде знеструмлено частину міста.

Як повідомив у Telegram голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, аварійне виведення в ремонт почнеться о 17:00.

Внаслідок цього буде знеструмлено третину міста Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади.

Гамалій зазначив, що, внаслідок масованих атак окупантів, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж.

"Вони не в змозі забезпечити розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населені пункти", - написав він.

Нагадаємо, що планові відключення електроенергії в Україні будуть продовжуватися. Наразі ситуація в мережі стабілізована, однак, графіки відключень пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей.

Також генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.