Сенатори США закликають надати Україні розвідувально-ударні безпілотники "Сірий орел"

Група американських сенаторів надіслала на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна лист із закликом передати Україні американські розвідувально-ударні безпілотники MQ-1C ("Сірий орел").

Про це повідомляє "Інтерфкс-Україна" з посиланням на The Wall Street Journal.

"Довгострокові вигоди від надання Україні MQ-1C значні та здатні змінити стратегічний перебіг війни на користь України", - йдеться в листі.

Серед підписантів - сенаторка Джоні Ернст (республіканка, Айова), сенатор Джеймс Інгоф (республіканець, Оклагома), сенатор Тім Кейн (демократ, Вірджинія), який залишає посаду голови комітету збройних сил Сенату, сенатор Джо Менчін (демократ, Вірджинія) та сенатор Марк Келлі (демократ, Аризона).

Законодавці наголошують, що експлуатаційні характеристики таких безпілотників – доступність, летальність, живучість та можливість експорту. Вони доповнюють уже наявні системи зброї, які використовують українці.

Сенатори також зазначають, що навчання українських військовослужбовців роботі із зазначеними БПЛА триватиме лише 27 днів.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що США розглядають модифікації, які можна внести в дрони Gray Eagle, котрі озброєні ракетами Hellfire, щоб передати їх Україні. Якщо ж зміни не будуть внесені, цей БпЛА, ймовірно, не буде в майбутніх списках військової допомоги.

Наазі Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні. 10 листопада Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні на $400 млн. Крім цього, Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі майже 90 млн доларів на розмінування українських територій.