Поведінка Угорщини дуже насторожує, - Каллас

На думку Каллас, будь-хто, хто будує свою безпеку на дружбі з Росією, рано чи пізно буде обдурений.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас занепокоєна заявами Будапешта про те, що інфляція в Європі та високі ціни на енергоносії спричинені санкціями проти РФ.

Про це вона заявила у вівторок, 22 листопада, повідомляє ERR.

"Поведінка Угорщини дуже насторожує. Досі Угорщина також підтримувала ці санкції і погоджувалася з ними. Поки говориться одне, а робиться інше, проблема не така велика, але я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною", - заявила Каллас.

За її словами, проблемою є й те, що частина країн Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з Росією.

На думку Каллас, історія засвідчила, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на Росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це болючу ціну.

"Я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, зокрема і з Угорщиною, щодо таких важливих питань", - підсумувала Каллас.

Нагадаємо, керівник угорського МЗС Пітер Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції". Угорський дипломат також назвав рішення ЄС "помилковими і шкідливими". На його думку, лідери Євросоюзу "ведуть організацію до глухого кута".