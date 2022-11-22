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​Єврокомісія надасть Україні 2,5 млрд євро фінансової допомоги, – фон дер Ляєн

"Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів".

​Єврокомісія надасть Україні 2,5 млрд євро фінансової допомоги, – фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія надасть Україні ще 2,5 млрд фінансової допомоги.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – написала вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна наступного тижня отримає від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Він також повідомляв, що Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги, із них $4,8 млрд від ЄС та $8,5 млрд – від США.

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