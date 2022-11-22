У Франції протягом кількох тижнів жорстоко вбили двох дівчаток

Франція була шокована зґвалтуванням і вбивством 14-річної дівчинки на півдні країни – лише через кілька тижнів після жорстокого вбивства 12-річної дівчинки в Парижі.

Про це пише Reuters.

Поліція в п'ятницю заарештувала 31-річного чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні та вбивстві дівчини на ім'я Ванеса. Чоловік силою посадив дівчину в свою машину, коли вона того дня виходила зі школи в місті Тонненс, Франція.

Він залишив тіло в покинутому будинку, і його швидко впізнали на записах камер безпеки, повідомила влада.

Прокурор міста Ажен повідомив журналістам, що чоловік зізнався у скоєному.

Влада повідомила, що чоловіка засудили до 15-денного тюремного ув'язнення умовно за сексуальну агресію щодо іншої неповнолітньої в 2006 році, коли підозрюваному було всього 15 років.

Це вбивство сталося лише через кілька тижнів після того, як Францію сколихнуло жорстоке вбивство 12-річної дівчинки на ім’я Лола, тіло якої знайшли у валізі біля її будинку в Парижі. Головну підозрювану у цій справі, 24-річну жінку, звинуватили у вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах.

Вбивство Лоли стало джерелом політичної напруги, опозиційні партії схопилися за профіль підозрюваного – нелегального іммігранта – щоб закликати до жорсткішої імміграційної політики.

В обох випадках ультраправа опозиція критикувала судову та політичну владу за те, що вони м’яко ставляться до злочинності та не роблять достатньо для того, щоб очищати вулиці від небезпечних людей.

Нагадаємо, на Житомирщині неповнолітню дівчину засуджено до 13 років тюрми за особливо жорстоке вбивство однокласника.