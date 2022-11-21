Молдова отримає від Франції 100 млн євро допомоги через війну в Україні, - Макрон

10 мільйонів із них країна отримає до кінця цього року у вигляді грантів Верховному комісару у справах біженців.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення нового пакету допомоги Молдові в розмірі 100 млн євро.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Макрон виступив із такою заявою після завершення міністерської конференції Платформи підтримки Молдови.

Таку конференцію проводять уже втретє. Ці заходи мають організувати міжнародну солідарність для задоволення невідкладних потреб Молдови, для якої війна в Україні є основним джерелом дестабілізації

Співорганізаторами платформи є Франція, Німеччина і Румунія.

Як ідеться на сайті адміністрації президента Франції, Молдова зіткнулася з напливом біженців через вторгнення Росії в Україну. Держава також має величезні труднощі в галузі економіки та енергопостачання та бачить загрозу своїй безпеці. Зважаючи на ці проблеми, Макрон оголосив, що Франція виділить новий пакет допомоги Молдові у розмірі 100 мільйонів євро. 10 мільйонів із них країна отримає до кінця цього року у вигляді грантів Верховному комісару у справах біженців.

Нагадаємо, нині президентка Молдови Мая Санду заявила, що протести в Кишиневі організовують групи, які напряму фінансуються Росією, та є помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною.

У Молдові під час російської атаки на Україну 15 листопада відбулось масштабне відключення світла. Країна зіткнулася з енергетичною кризою через розвʼязану Росією війну в Україні. Молдова залежить від російського газу та української електроенергетики.