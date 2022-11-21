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Санду: протести у Кишиневі відбуваються за російські гроші

Напади на Молдову є частиною гібридної війни.

Санду: протести у Кишиневі відбуваються за російські гроші
Фото: EPA/UPG

Протести в Кишиневі організовують групи, що напряму фінансуються Росією, та є помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє "Європейська правда".

"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються Російською Федерацією. Ці ворожі дії — помста за внесок Республіки Молдова у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", - наголосила Санду.

Санду також сказала, що наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, і що Молдова надалі разом з Україною обиратиме "демократію, мир, свободу".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків. Однак наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть. Республіка Молдова обирає демократію, мир, свободу, ЄС та боротьбу з корупцією", - сказала Санду.

Як відомо, проросійська партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів. 

9 листопада кабмін Молдови підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

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