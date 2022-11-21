Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСвіт

В Індонезії внаслідок землетрусу загинули понад 40 людей, сотні поранені

Зруйновано будівлі. 

Фото: EPA/UPG

На головному Індонезійському острові Ява внаслідок землетруму загинули щонайменше 46 людей. Пошкоджено десятки будинків, пише The Guardian

Землетрус потужністю в 5.6 балів відбувся на глибині 10 кілометрів. 

"В регіональну лікарну Чіанджур було доставлено 46 загиблих та близько 700 поранених. Багато з них були поранені внаслідок руйнування будівель", – повідомили в національному агентстві щодо помʼякшення наслідків стихійних лих. 

Землетрус сильно відчувався в столиці – Джакарті. Деякі багатоповерхівки хиталися, тож з них евакуювали людей. 

Індонезія часто страждає від землетрусів, цунамі та інших стихійних лих, оскільки розташована на так званому вогняному кільці – дузі вулканів та лініях розломів у басейні Тихого океану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також