Фото: EPA/UPG

На головному Індонезійському острові Ява внаслідок землетруму загинули щонайменше 46 людей. Пошкоджено десятки будинків, пише The Guardian.

Землетрус потужністю в 5.6 балів відбувся на глибині 10 кілометрів.

"В регіональну лікарну Чіанджур було доставлено 46 загиблих та близько 700 поранених. Багато з них були поранені внаслідок руйнування будівель", – повідомили в національному агентстві щодо помʼякшення наслідків стихійних лих.

Землетрус сильно відчувався в столиці – Джакарті. Деякі багатоповерхівки хиталися, тож з них евакуювали людей.

Індонезія часто страждає від землетрусів, цунамі та інших стихійних лих, оскільки розташована на так званому вогняному кільці – дузі вулканів та лініях розломів у басейні Тихого океану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG