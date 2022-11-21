У США відбулася масова стрілянина в нічному клубі. Поліція розслідує злочин як мотивований ненавистю

Поліція Колорадо розслідує вбивство пʼятьох і поранення ще 25 людей в нічному клубі спільноти LGBTQ (ЛГБТК) як спричинений ненавистю злочин. Стрілянина відбулася в ніч на неділю у закладі під назвою Q, нападник припинив вогонь тільки тоді, коли в нього закінчилися патрони, пише Reuters.

Фото: CNN

Підозрюваним є 22-річний Лі Олдріч. Його затримали невдовзі після стрілянини. Злочинець був озброєний гвинтівкою і мав на собі бронежилет. Серед поранених і загиблих є і працівники, і відвідувачі закладу.

Злочин відбувся напередодні Дня памʼяті трансгендерів, в який вшановують жертв трансфобного насильства.