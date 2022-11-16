Світові лідери зустрілися на полях саміту G20 на Балі, аби обговорити ситуацію у Польщі

Світові лідери зустрілися на полях саміту “Групи двадцяти” на Балі, щоб обговорити вибух у Польщі біля кордону з Україною, унаслідок якого загинули дві людини.

Про це пише BBC.

Участь у зустрічі беруть:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,

канцлер Німеччини Олаф Шольц,

президент Франції Емманюель Макрон,

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,

президент США Джо Байден,

прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак,

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда,

президент Європейської ради Шарль Мішель.

Видання зазначає, що плани події у Польщі змінили плани учасників саміту. Лідери спілкувалися телефоном зі своїми міністрами оборони та закордонних справ і розмовляли з Польщею.

І президент США Джо Байден, і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак є одними з тих, хто підтримував зв’язок із Варшавою.

Байден також спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.