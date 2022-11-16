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Світові лідери зустрілися на полях саміту G20 на Балі, аби обговорити ситуацію у Польщі

Участь бере керівництво 9 країн, Єврокомісії та Європейської ради.

Світові лідери зустрілися на полях саміту G20 на Балі, аби обговорити ситуацію у Польщі
Джо Байден на саміті G-20 в Індонезії
Фото: ЕРА/UPG

Світові лідери зустрілися на полях саміту “Групи двадцяти” на Балі, щоб обговорити вибух у Польщі біля кордону з Україною, унаслідок якого загинули дві людини.

Про це пише BBC.

Участь у зустрічі беруть:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
  • прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц,
  • президент Франції Емманюель Макрон,
  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,
  • президент США Джо Байден,
  • прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак,
  • прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,
  • прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
  • прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда,
  • президент Європейської ради Шарль Мішель.

Видання зазначає, що плани події у Польщі змінили плани учасників саміту. Лідери спілкувалися телефоном зі своїми міністрами оборони та закордонних справ і розмовляли з Польщею.

І президент США Джо Байден, і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак є одними з тих, хто підтримував зв’язок із Варшавою.

Байден також спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, японське інформаційне агентство Kyodo повідомило, що лідери країн “Групи семи” (G7) організовують екстрену зустріч у середу у відповідь на ракетний удар у Польщі.

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