Світові лідери зустрілися на полях саміту G20 на Балі, аби обговорити ситуацію у Польщі

Світові лідери зустрілися на полях саміту “Групи двадцяти” на Балі, щоб обговорити вибух у Польщі біля кордону з Україною, унаслідок якого загинули дві людини.
Про це пише BBC.
Участь у зустрічі беруть:
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
- прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,
- канцлер Німеччини Олаф Шольц,
- президент Франції Емманюель Макрон,
- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,
- президент США Джо Байден,
- прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак,
- прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,
- прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
- прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда,
- президент Європейської ради Шарль Мішель.
Видання зазначає, що плани події у Польщі змінили плани учасників саміту. Лідери спілкувалися телефоном зі своїми міністрами оборони та закордонних справ і розмовляли з Польщею.
І президент США Джо Байден, і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак є одними з тих, хто підтримував зв’язок із Варшавою.
Байден також спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
лідери країн “Групи семи” (G7) організовують екстрену зустріч у середу у відповідь на ракетний удар у Польщі.