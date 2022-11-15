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Безрозсудність Росії виходить з-під контролю, - Ярослав Надь

Крім Словаччини, заяви з цього приводу зробили представники Естонії та Латвії. 

Безрозсудність Росії виходить з-під контролю, - Ярослав Надь
Фото: Словацькі ЗМІ

Словаччина дуже стурбована падінням російських ракет на Польщу. 

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. 

“Росія повинна пояснити, що сталося. Безглузді атаки на інфраструктуру мають припинитися негайно. Безрозсудність Росії виходить з-під контролю”, - написав Надь. 

Він пообіцяв перебувати в тісному контакті з міністром оборони Польщі та союзниками по НАТО для координації відповіді. 

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

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