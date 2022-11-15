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Білий дім просить Конгрес схвалити 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу Україні

На оборонну допомогу має піти 21,7 млрд доларів.

Білий дім просить Конгрес схвалити 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу Україні
Фото: EPA\UPG

Уряд США звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд  доларів на додаткову допомогу Україні. 

Про це повідомляє The Hill

“Адміністрація Байдена просить Конгрес санкціонувати оборонну допомогу в розмірі 21,7 мільярда доларів, щоб продовжити надавати Україні обладнання та поповнити запаси Міністерства оборони. Вона також просить 14,5 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу у сфері безпеки та зміцнення глобальної продовольчої безпеки та надання гуманітарної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Ще 626 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію Стратегічного запасу нафти, щоб зменшити внутрішні витрати на енергію та забезпечити стабільний доступ до енергетичних ресурсів.  

Також 900 мільйонів доларів підуть на допомогу українцям у сфері охорони здоров’я та підтримки. 

Конгрес тим часом має погодити нові рівні фінансування до 16 грудня, щоб запобігти закриттю уряду США. 

Як наголошується, бюджетний запит надійшов у зв’язку з тим, що Росія завдала ракетних ударів по українських містах після відступу з Херсону, що стало серйозним ударом по військових зусиллях Кремля.

Нагадаємо, посол США Бріджит Брінк відреагувала на сьогоднішні російські обстріли та висловила підтримку народу України.

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