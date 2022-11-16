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Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні вибуху біля кордону з Україною

Президент США також підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів блоку НАТО. 

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні вибуху біля кордону з Україною
Фото: facebook/Andrzej Duda

Президент США Джо Байден розмовляв із президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив глибокі співчуття з приводу загибелі двох громадян країни 15 листопада ввечері. 

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Президент Дуда описав поточну оцінку Польщею вибуху, який стався у східній частині країни біля кордону з Україною. 

“Президент Байден запропонував повну підтримку США та допомогу в розслідуванні Польщі”, – йдеться у повідомленні.

Байден також підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів блоку НАТО. 

Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди повинні підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки під час розслідування.

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. Пізніше у МЗС країни заявила, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.

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