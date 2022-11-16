Анджей Дуда скликає на 16 листопада засідання РНБО

Польща продовжує вживати заходів після ймовірного падіння російських ракет на її території.
Про це повідомив голова Адміністрації президента Польщі Павел Шрот.
“Пане Президенте Анджей Дуда вирішив скликати РНБО завтра о 12:00”, - повідомив Шрот.
Pan Prezydent @AndrzejDuda zdecydował o zwolaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego na g. 12.00.— Paweł Szrot (@PSzrot) November 15, 2022
Як повідомив Державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, після розмови із президентом США Байденом Дуда спілкується із президентом України Володимиром Зеленським.
Trwa rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy 🇵🇱🇺🇦 @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa .— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 15, 2022
Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив рішення стосовно низки заходів у відповідь на вибух, спричинений, ймовірно, падінням російських ракет. Зокрема польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО.