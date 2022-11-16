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Анджей Дуда скликає на 16 листопада засідання РНБО

Засідання РНБО Польщі заплановано на 12:00.

Анджей Дуда скликає на 16 листопада засідання РНБО
Анджей Дуда і Володимир Зеленський
Фото: скрін

Польща продовжує вживати заходів після ймовірного падіння російських ракет на її території.  

Про це повідомив голова Адміністрації президента Польщі Павел Шрот. 

“Пане Президенте Анджей Дуда вирішив скликати РНБО завтра о 12:00”, - повідомив Шрот.

Як повідомив Державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, після розмови із президентом США Байденом Дуда спілкується із президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив рішення стосовно низки заходів у відповідь на вибух, спричинений, ймовірно, падінням російських ракет. Зокрема польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО. 

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