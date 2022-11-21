Катар і Китай підписали угоду на 27 років про постачання скрапленого природного газу

Європа теж приглядається до укладення довгострокових контрактів з країнами Азії, аби замінити продукцію з російського ринку.

Катарська компанія QatarEnergy підписала угоду про постачання скрапленого природного газу китайській Sinopec терміном на 27 років, повідомляє Reuters.

Це найдовгостроковіша на сьогодні угода у сфері СПГ. При цьому Катар зобов'язався здійснити відвантаження і доставку продукції.

За словами очільника QatarEnergy Саада аль-Каабі, після вторгнення Росії в Україну конкуренція на ринку скрапленого природного газу загострилася. Тож у Європі почали шукати замінник російській сировині, яка раніше становила майже 40% імпорту континенту.

Європейські компанії, як мали намір придбати СПГ за довгостроковими угодами, вирішили пригледітися до проведення аналогічних переговорів між азіатськими покупцями.

"Сьогодні важлива віха для першої угоди про купівлю-продаж для проекту North Field East, це 4 мільйони тонн на 27 років для Sinopec з Китаю", - зазначив Саад аль-Каабі.

За його словами, ця угода стала найбільшим за всю історію договором купівлі-продажу в сфері скрапленого природного газу.

Північне родовище, звідки беруть сировину, є частиною найбільшого у світі газового родовища. Його Катар ділить з Іраном. Країна є найбільшим світовим експортером СПГ.

Компанія QatarEnergy цьогоріч уже підписала п'ять угод, завдяки яким вдасться розширити потужності з видобутку газу.

Як зазначив Саад аль-Каабі, переговори з іншими покупцями з Китаю, а також Європи, тривають.

Нагадаємо, Білий дім ще у січні 2022 року вів переговори з представниками Катару щодо можливості постачання газу в Європу у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Згодом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС готові співпрацювати з Катаром та Азербайджаном, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання газу.

У березні Німеччина домовилася з Катаром про енергетичне партнерство, щоб зменшити залежність від російського газу.