ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ГоловнаСвіт

Чехія передасть Україні ще дві мостові конструкції

Мостові конструкції будуть передані в рамках надання гуманітарної допомоги.

Чехія передасть Україні ще дві мостові конструкції

Чехія планує передати Україні наступного тижня дві важкі мостові конструкції. Транспортування здійснять за допомогою пожежників.

Про це повідомляє Радіо Прага.

“Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чехія вже не вперше передає подібні конструкції Україні, де в ході військових дій було зруйновано багато мостів.

Як раніше повідомлялось, у Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також